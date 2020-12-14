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  4. Bitlis’te teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis’te teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

14.12.2020 21:16 | Son Güncelleme:
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Bitlis kırsalında yürütülen "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-165 Operasyonu"nda toprağa gömülü çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ’Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-165 Operasyonu’ başlatılmıştır.

Bitlis kırsalında yürütülen "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-165 Operasyonu"nda toprağa gömülü çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ’Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-165 Operasyonu’ başlatılmıştır. Operasyon kapsamında iki ayrı ana depoda toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan bidon, 500 kg un, 100 kg bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 adet konserve kuru fasulye, 50 kg kuru fasulye, 20 kg pirinç, 150 kg çay, 150 kg küp şeker, 170 kg salça, 55 kg zeytin, 95 kg tuz, 100 kg makarna, 25 kg nohut, 40 kg kırmızı mercimek, 30 kg çoko krem, 42 kg pekmez, 42 kg tahin, 15 adet margarin yağı, 24 kg kuru maya, 5 kg bal, 15 kg reçel, 4 adet koli bandı, 60 adet kalem, 10 adet defter, 10 adet not defteri, 3 adet dolu büyük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

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