Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunun açıklanmasıyla alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi için il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin, ilimiz genelinde tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 7 Nisan'dan itibaren 21 Nisan saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."

