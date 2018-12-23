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Bitlis'te 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

BİTLİS'te polisin torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Bitlis'te 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muştakbaba Mahallesi'nde metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 41 parça halinde 12,40 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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