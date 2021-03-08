HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

08.03.2021 00:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’te tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; kaza bugün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiinde meydana geldi.

Bitlis’te tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; kaza bugün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 71 FC 880 plakalı Tır ile75 AP 112 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 75 AP 112 plakalı aracın sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Meydana gelen kaza sebebiyle araçta sıkışan araç sürücüsü olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Bitlis Devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Öte yandan; kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Bu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştüBu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştü
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İşte vaka sayısı artan ve azalan iller!

İşte vaka sayısı artan ve azalan iller!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2’nin günü mü değişti?

Çok Güzel Hareketler 2 neden yayınlanmadı?

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Survivor'da eleme adayları belirlendi!

Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Bu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Nasıl emekli olunur? Emeklilik yaşı kaç?

Emeklilik yaşı kaç?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yollar trafiğe mi kapatılıyor?

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.