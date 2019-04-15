Bitlis'te turizm haftası kutlamaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, Turizm Haftası için düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Törene Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay da katıldı.

Bitlis'teki Turizm Haftası kutlamaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, kurum amirleri, öğrenciler ve kentliler katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, tarihi ile bilinen Bitlis'e yeterince sahip çıkılmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Şu an tarihimiz gerçek manası ile çok kötü durumda. İnşallah biz bu beş yıllık süreçte elimizden geldiğince tarihi mekanların öncelikle restore edilmesini sağlamaya çalışacağız. Burada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere valiliğimizle birlikte hareket edip güzel çalışmalar yapacağız.Bitlis'teki tescilli tarihi eserlerin sayısı Mardin'den daha fazla. Dün itibarıyle Mardin'de turist rekoru kırılmış. Eserlerimiz onlardan fazla,ama biz bunlara sahip çıkmamışız. Mardinli dostlarımız sahip çıkmışlar. Turizmin kaymağını da onlar alıyor. Biz de, burada sadece yıkılmış konaklarımıza, hanlarımıza ve kalemize bakıyoruz. Tarihi evlerin sadece onarılması yetmiyor. Restore edilen bu evlerin kafeterya veya butik otel tarzında özel işletmelere verilmesi, bizim için bu tarihi eserlerin daha iyi korunmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda ilimizin tanıtımı için her türlü çalışmalara destek vereceğiz."

Bitlis'teki turizm haftası etkinlikleri, Bitlis Sanat Tiyatrosu ekibinin skeç, öğrencilerin okuduğu şiirler ile resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.