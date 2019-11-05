HABER

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu.

Havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü.

Kayalık alanda yaşanan olayda koyunlar telef oldu.

Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Çevik, üç aileye ait koyunların telef olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 kişinin geçim kaynağı bu hayvanlardandı. Koyun sahipleri her sene havanın soğumasıyla Siirt'e gidiyor. 6 ay kaldıktan sonra yine gelip buradaki yaylaya çıkıyor. Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Hayvan sahiplerinden Abdulhalik Tarhan ise ilkbaharda koyunlarını yaylalara çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız kayalıklardan düşerek telef oldu, muhtaç duruma düştük. Tek geçim kaynağımız bunlardı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz." dedi.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Dilenerek zengin olduDilenerek zengin oldu
Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Göçer kaya koyun uçurum

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.