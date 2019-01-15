HABER

Bitlis’te UMKE ekibi, dualarla Suriye sınırına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla 13 kişilik Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kurban kesilerek, dualarla bölgeye uğurlandı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla 13 kişilik Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kurban kesilerek, dualarla bölgeye uğurlandı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay, ekibin Kilis’in Çobanbey sınırında görev yapacağını söyledi. Vali Çağatay, ekibin zor durumda olanlara yardım edeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen operasyonlarda görev almak üzere bölgemizden sağlık ekiplerini bugün bölgeye gönderiyoruz. Suriye’nin hemen bu tarafında zorda kalan, yaralanan ve sağlık problemi yaşayanlara destek olmak amacıyla görev yapacaklar. Kendilerine şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. İnşallah kazasız belasız orada çalışır ve ailelerinin yanına dönerler" dedi. Vali Çağatay’ın konuşmasından sonra göreve gidecek olan sağlık ekipleri için kurban kesildi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından yapılan duanın ardından ekipler 4 araçlık bir konvoyla Kilis’e gitmek üzere yola çıktı.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
GÜNCELLEME - Adana'da fuhuş operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da fuhuş operasyonu
Down sendromlu Aynur, temsili öğretmen olduDown sendromlu Aynur, temsili öğretmen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

O çete çökertildi... Tek tek yakalandılar!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.