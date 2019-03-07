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Bitlis'te üniversiteliler kar festivalinde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu yıl ilk kez düzenlenen kar festivalinde eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu yıl ilk kez düzenlenen kar festivalinde eğlenceli anlar yaşadı.
El Aman Hanı Kayak Tesisi'nde düzenlenen kar festivaline çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Öğrenciler festival kapsamında kardan heykel yarışması yapıp, kayak ve naylon ile kayma etkinliği düzenledi. Kar üstünde halaylar çekip, dans eden öğrencilere öğle yemeğinde mangalda sucuk ekmek ikram edildi.
Karın aslında zahmet ve felaket olmadığını söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahit Kızıltaş, ?Öğrencilerimize yönelik il kez bir kış ve kar festivali düzenleyelim, bunu da geleneksel hale getirelim diye arzu ettik. Öğrencilerimizin çoğu Güneydoğu?dan geldikleri için çok fazla karla muhatap olmamıştı. Hatta karı burada ilk kez gören öğrencilerimiz bile vardı. Onlara karın aslında zahmet ve felaket olmadığını; güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor, bunu geleneksek hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Katılımda ve organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruzö dedi.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söyledi.

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