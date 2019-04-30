Bitlis'te üniversitelilerden istismar tepkisi

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te bir grup üniversite öğrencisi; çocuk, kadın ve hayvan istismarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, basın açıklamasında bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, çocuk, kadın ve hayvan istismarlarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Nur Caddesi üzerinde toplanan öğrenciler yaklaşık 1 kilometre yürüyerek, Ulu Cami Meydanı'na kadar geldi. Öğrenciler yürüyüş boyunca ve meydanda, 'Çocuk bedenime dokunma', 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Çocuğa şiddet değil, sevgi yakışır' dövizleri taşıyıp slogan attı.

Öğrenci grubu adına basın açıklamasını Sağlık Meslek Yüksekokulu Patoloji Bölümü öğrencisi Nalin Akgül okudu. Ülkenin dört bir yanının taciz, tecavüz, şiddet ve ölüm haberleriyle sarsıldığını belirten Akgül, şunları söyledi:

"Yılda en az 8 bin çocuk istismara uğramakta. 2018 yılında bin 217 çocuk istismarı basına yansıdı. 26 çocuk istismar sonucu öldürüldü. Tabii bu işin bilinen tarafı. En son Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismarı basına yansıdı. Öfkemiz büyük, acımız derin. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ü, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu utanç tabloları karşısında susmayacağımızı buradan bildiriyoruz. İstismarın üzeri gereksiz nedenlerle örtülemez. Acil tedbirlerin alınması, önleyici ve koruyucu niteliklerde politikaların belirlenmesini buradan arz ediyoruz."

Bilinen verilere göre 2018 yılının ilk 10 ayında en az 203 kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğini de ifade eden Akgül, 317 kadına da cinsel şiddet uygulandığını belirtti. Akgül, bu vakaların son bulmasını istediklerini belirterek, "Başka aileler, çocuklar ve kadınlar acı çekmesin. Aynı şey evlatlarımızın başına gelmesin. Bu vesileyle bu menfur olayı kınıyor. Evlatlarımızın ve kadınlarımızın kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yargı ve yasal sürecin yakın takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz" dedi.

Ulu Cami Meydanı'nda toplanan kalabalık basın açıklamasının ardından attıkları sloganların ardından dağıldı.