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Bitlis'te üretip, yurtdışına satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 5 yıldan beridir işlettiği tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri yurt dışına gönderen tekstilci Emirhan Uludil, doların yükseldiği ve krizin yaşandığı dönemlerde işçi çıkarmak yerine işçi alarak istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Bitlis'te üretip, yurtdışına satıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te 5 yıldan beridir işlettiği tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri yurt dışına gönderen tekstilci Emirhan Uludil, doların yükseldiği ve krizin yaşandığı dönemlerde işçi çıkarmak yerine işçi alarak istihdama katkı sağladıklarını söyledi.
İstanbul'dan 5 yıl önce memleketi Bitlis'e gelen işadamı Emirhan Uludil, tekstil fabrikasını Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Arıcılar mevkiine kurararak üretime başladı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkeye tekstil ürünü ihraç eden Uludil, yaklaşık 200 kişi istihdam ediyor. Daha önce personel sayılarının 170 olduğunu belirten Uludil, 30 kişi daha istihdam ederek 200 kişilik bir kadroya ulaştığını söyledi. Uludil, çalışan personel sayısını bine çıkarmayı hedeflediğini de belirterek şöyle konuştu:
"Bitlis genelinde yaklaşık 15 tekstil fabrikası var ve bu alanda istihdam edilenlerin sayısı ise 3 bin civarında. Destek olunması halinde bu rakam 10 bine de çıkar. Bitlis’e gelmek isteyen, ancak farklı nedenlerden dolayı gelemeyenler de çağrıda bulunuyoruz. Bölgemizdeki işsizlik sorunu ancak böyle çözülür diye düşünüyoruz. İş-Kur’un da eleman desteğini özellikle tekstil sektörüne vermesini istiyoruz. İş-Kur desteği bittikten sonra da sigortalarını biz sürdürelim diyoruz."

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Bitlis'te üretip, yurtdışına satıyorBitlis'te üretip, yurtdışına satıyorBitlis'te üretip, yurtdışına satıyorBitlis'te üretip, yurtdışına satıyor

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