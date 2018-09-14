Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te okul önlerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapan, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Çalışmalarda, Taş Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkında defaten işlem yapılan S.U'nun evine operasyon düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonda S.U'nun odasının farklı yerlerinde, 69,23 gram eroin, 5,10 gram metamfetamin, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışında kazandığı değerlendirilen 2 bin 920 lira ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilmiştir."
Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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