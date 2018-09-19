Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan'da durumlarından şüphelenilen Y.K'nın üst aramasında 1 kilo 235 gram, E.D'nin üst aramasında da 685,08 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilmiştir. Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

