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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Ahlat ve Tatvan ilçelerinde gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ahlat ve Tatvan ilçelerinde dört ay süren takip sonucunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve madde kullanıcılarına yönelik 9 Temmuz'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda İ.A, M.Ö, H.A, Y.G, A.Ç.K, S.T, H.K, M.İ, A.K. ve R.A. yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, 12 Temmuz'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat, 61 gram metamfetamin, 12 gram esrar maddesi ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildiği aktarılan açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Ahlat Bitlis Tatvan torbacı tutuklama uyuşturucu operasyonu

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