Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, birçok kez uyuşturucu madde suçlarından hakkında işlem yapılan M.E.K, gözaltına alındı.

Üzerinde 5,96 gram eroin ile 3 bin 675 lira para ele geçirilen M.E.K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

