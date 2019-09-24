Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, jandarma ekiplerince, eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı araştırmalarda B.P.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin Tatvan ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi. Olayla ilgili B.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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