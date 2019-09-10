Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 380 gram metamfetamin ile 215 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kontroller sırasında kent merkezinde durdurulan araçtaki iki şüphelinin üzerini aradı. Aramada, 380 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Tatvan ilçesinde bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda ise 215 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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