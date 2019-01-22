Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Bitlis merkezinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kilo 130 gram esrar, 125 gram eroin, satışa hazır 71 pakette 14,70 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adilcevaz ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 8 fişek halinde 70 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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