HABER

Bitlis’te uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

BİTLİS'te yol kontrol uygulamalarında 972 gram metamfetamin maddesi ile 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir araç duruduruldu.

Bitlis’te uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 3 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'te yol kontrol uygulamalarında 972 gram metamfetamin maddesi ile 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir araç duruduruldu. Araç içindeki 2 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Yine ekiplerce durdurulan başka bir araçta yapılan aramalarda ise ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI

Bitlis’te uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 3 gözaltı

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdıTrabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildiEvde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.