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Bitlis'te uyuşturucuya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te uyuşturucuya 4 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, bir kısmı meyve suyu kutusuna gizlenmiş 102,23 gram eroin, 16,27 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu n hap ele geçirildi.
Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda ise bir yolcunun üzerinde 512,58 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.
4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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