BİTLİS (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının tüm dünyada çok ciddi bir sağlık problemi olarak kabul edildiğini belirterek, "Bu Batı ve Doğu'nun da çok ciddi temel problemi." dedi.

Atalay, Şehit Mahir Ayabak Ortaokulunda düzenlenen "Mahallene Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl tütün, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele seferberliği başlattığını anımsattı.

"Bugün uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı tüm dünyada çok ciddi bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Bu Batı ve Doğu'nun da çok ciddi temel problemi." diyen Atalay, yaklaşık 82 milyon nüfuslu Türkiye'nin, 15-24 yaş grubunda 13 milyon civarında genci olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Haliyle Türkiye'de bugün 13 milyon gencimiz ciddi manada uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı riski altındadır. Bitlis'te ise 3 binin üzerinde uyuşturucu madde kullanan insanımız var. Türkiye'nin 81 ilinde özellikle gençlerde ciddi bir bağımlılık riskiyle karşı karşıyayız. Son 10 günde Türkiye'de 3 çocuk teknoloji bağımlılığından dolayı hayatını kaybetti."