Bitlis'te valinin adıyla dolandırıcılık uyarısı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği, son zamanlarda bazı kişilerin Vali Oktay Çağatay ve Özel Kalem Müdürlüğü'nün adını kullanarak para istediklerini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi. Vali Oktay Çağatay ve Özel Kalem Müdürlüğü'nün adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Son dönemde bazı art niyetli kişilerin Valimiz Sayın Oktay Çağatay ve Özel Kalem Müdürlüğü'nün adını kullanarak, il içi ve il dışında bazı vatandaşlar, sanayici- işadamlarından yardım kampanyası adı altında telefonla maddi yardım istediği bilgisi alınmıştır. Valiliğimiz ve Özel Kalem Müdürlüğümüzün böyle bir talebi ve yardım kampanyası bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak telefon veya diğer iletişim araçlarını kullanarak siz vatandaşlarımızla irtibata geçen art niyetli şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde şahısların bilgilerini alarak ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı veya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını rica ederiz."

