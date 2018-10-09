Bitlis'te yankesici ve uyuşturuculara operasyon

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis)- (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesi’nde polis ekiplerinin yol kontrolünde yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen 3 kişi ile uyuşturucu bulunan bir başka otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, ilçede yankesicilik ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen kişilerle ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolleri yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilde 274,65 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekiplerinin, yol uygulamalarında durdurdukları bir başka otomobilde kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen Ç.Ç., H.Ö ve A.Ç gözaltına alındı. Gözaltına alınan yankesici şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 17 bin 800 TL, sahiplerine teslim edildi. Şüpheli 3 kişi ifadeleri alınmak üzere adliye’ye sevk edildi.
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