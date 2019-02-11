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Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

BİTLİS'teki yoğun kar yağışı, yaz aylarında büyük maliyetlerle düzeltilen yollara da büyük zarar veriyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ödenek sıkıntısı yaşadıklarını aktararak, "Ek kaynak aktarılırsa biz de vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunarız" dedi.

Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor 

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'teki yoğun kar yağışı, yaz aylarında büyük maliyetlerle düzeltilen yollara da büyük zarar veriyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ödenek sıkıntısı yaşadıklarını aktararak, "Ek kaynak aktarılırsa biz de vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunarız" dedi.
Bitlis kent merkezine ve köylerine adeta beyaz esaret yaşatan kar, eğitimi ve ulaşımı aksatmakla kalmıyor, yollara da büyük zarar veriyor. Bitlis Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, 81 milyon lira harcayarak yaz aylarında 2 bin 341 kilometrelik yol ağında stabilize, yol tesviyesi, yol genişletme çalışması, sıcak asfalt, beton asfalt ve satıh kaplama işi yaptıklarını, kar yağışının ardından da defalarca kapanan 350 köy ve 293 mezra yolunda 11 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını anlattı. Aydoğdu, bu çalışmaları yapılırken en büyük sıkıntıyı, yaz aylarında büyük zahmetlerle yaptıkları, kışın ise bozulan yollarda yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"İl Özel İdaremize bağlı 350 köyümüz, 293 mezramız, 2 bin 341 kilometre köy ağımız bulunmaktadır. Bitlis merkez ve 6 ilçede 90 personel, 70 iş makinesi ve 9 ekiple kar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden biriyiz. Karın bu yıl 4 metreye kadar ulaştığı bir iklim yaşıyoruz. Gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi bulduğu dönemdeyiz. Şükürler olsun ki; şimdiye kadar köy yollarında aşırı bir sıkıntı yaşamadık. Köylülerimize en güzel hizmetleri sunduk. Daha verimli çalışmamız belli bir maliyet gerektiriyor. Yollarımız ağır kış şartlarından dolayı zincirli iş makineleriyle açıldığı için tahrip oluyor. Devlet büyüklerimizden temennimiz ek kaynaklar göndermeleri. Ek kaynak aktarılırsa biz de vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunarız. Bunları yaparken iklimin vermiş olduğu zor dönemleri atlatırken, hiç bir zaman vatandaşımıza sıkıntı çıkarmadan, daha verimli çalışmak ve görsellik yönüyle de daha güzel hizmet sunmayı hedefledik. Şu ana kadar 11 bin kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Aylık 110 bin litre yakıt yaktık. Şimdi ödeneklerimiz tükenme noktasında. Ödenek gelirse, çalışmalarımızda inşallah sıkıntımız olmaz. Her türlü alt yapımız hazırdır. Kalifiye elemanlarımız işlerinin başındadır. Maddi yönden de desteklenirsek, vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunacağız."
'GEÇEN YIL 81 MİLYON LİRA HARCADIK'
Aydoğdu, geçen yıl 81 milyonluk ödenek geldiğini belirterek, "35 milyon Köy-Des, 30 milyon İlbank, 10 milyon genel bütçemizden, 1 milyon AFAD'tan ve 5 milyon ise DAP'tan ödenek aldık. Çoğunun ihalesini yerinde bitirdik. 340 bin metrekare köy içi ve köy yolu parke kaplama, 50 kilometre beton yol, 40 kilometre sıcak asfalt, 40 kilometre satıh kaplama, 45 kilometre bitümlü sıcak karışımIı, 262 kilometre de stabilize yol yaptık. Ayrıca 38 köye içme suyu, 10 köye sulama suyu, 12 köyün de kanalizasyon projesini hayata geçirdik. Ancak bunların içinde en çok yıpranan satıh kaplama yol yapısıdır. Zemin yumuşak ve iş makineleri ağır tonajlı olduğu için yollar tahrip oluyor. Bunların daha verimli olabilmesi için ödeneklerle ve yer yer beton asfalt, sıcak asfaltla kaplarsak daha verimli olur" diye konuştu.

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Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor Bitlis'te yazın yapılan yollar kışın bozuluyor

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