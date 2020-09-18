HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalanırken, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
İYİ Partili milletvekili koronavirüse yakalandıİYİ Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Korona olan Enes Batur karantinayı ihlal etti! Yurt odasından video paylaştı
Korona olan Enes Batur karantinayı ihlal etti! Yurt odasından video paylaştı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
İYİ Partili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı
İYİ Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
Bitlis'te 'Yıldırım 12 Beşkaynak Operasyonu' başladı
'Yıldırım 12 Beşkaynak Operasyonu' başladı
Prof. Dr. Çukur: Atmosfer ısınınca hava olayları arttı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun'un intihar mektubunda ne yazıyor? Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.