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Bitlis'te yürüyüş yarışmasında kadınlar yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

BİTLİS Belediyesi bünyesinde açılan spor kursuna 6 yıldır devam eden kadınlar, bu kez kentte ilk kez düzenlenen yürüyüş yarışmasında yarıştı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Belediyesi bünyesinde açılan spor kursuna 6 yıldır devam eden kadınlar, bu kez kentte ilk kez düzenlenen yürüyüş yarışmasında yarıştı.
Bitlis Belediyesi tarafından kentte 6 yıl önce açılan spor kursuna katılan 40 kadın, hem daha sağlıklı yaşamaya başladı, hem de verdikleri kilolarla büyük değişim yaşadı. Obeziteden korumak ve aynı zamanda kadınların sosyal aktivitelerini attırmak için açılan kursa katılan kadınlardan 120 kilodan 60 kiloya düşenler bile oldu. Kurs devam ederken, Bitlis Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte kadınlara yönelik ‘Sağlıklı yaşam için spor’ etkinliği kapsamında yürüyüş yarışması düzenlendi.
8 Ağustos Stadyumu'ndaki etkinliğe Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, belediye encümen üyeleri ve kadınlar katıldı. Yaklaşık 40 kadın, yarışmada dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada 8 turu herkesten önce tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan Gülten Kaya birinci, Hülya Eryılmaz ikinci, Serap Aydın ise üçüncü oldu.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin sayısını attıracaklarını belirterek, "Yemeye, içmeye dikkat etmek lazım. Aynı zamanda düzenli spor da yapılması gerekiyor. Kadınlarımızın spor yapacağı alanları, sosyal aktiviteleri arttıracağız. Daha güzel yaşanabilir bir Bitlis yapacağız. Bunu hep beraber el birliğiyle yapacağız" dedi.
BU YARIŞMA BİTLİS'TE BİR İLK
Türkiye'nin obezite ile mücadele ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ise, bu yarışmanın kendileri için en önemli tarafının kentte bir ilk olması olduğunu söyledi. Bulan, "Kadınlarımız aynı zamanda birer anne. Bu spora katılmaları çocuklarına da örnek olacaktır. Türkiye’de uzun süredir obezite ile mücadele yapılıyor. Burada herhangi bir ilaç kullanılmadan, sağlıklarına bir yan etki olmadan sporla 40-50 kilo veren kadınlarımız var" diye konuştu.
AMAÇ OBEZİTEDEN KORUMAK
Asıl amaçlarının obeziteden korumak ve aynı zamanda kadınların sosyal aktivitelerini attırmak olduğunu belirten Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan da, "Kadınlarımızı hem evden çıkarmak, hem de sporsal bir faaliyetin tadını alsınlar istedik. Türkiye obezitede 3’ncü sırada yer alıyor. Biz de bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızı bilinçlendirirsek hem ailesi, hem kendisi bilinçlenir. Bu şekilde obezite ile mücadele edebiliriz" diye konuştu.
Dereceye giren kadınlara madalyaları, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından verildi. Katılan tüm yarışmacılara, çeşitli hediyeler verildi.

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