Bitlis’te zorlu besicilik

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis’in köylerindeki besiciler, geçim kaynakları olan hayvancılığı metrelerce kara rağmen yapmaya çalışıyor.
Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyünde yaşayan besiciler, yazın dağlardan topladıkları meşe yapraklarıyla hayvanlarını besliyor. Köylüler, imece usulü ile yazın dağlardan topladıkları meşe yapraklarını köye yakın bir alanda istifleyerek, kışın ise sırtlarında metrelerce taşıyarak karın üzerinde keçi ve koyunlarına yediriyorlar. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten besicilerden Cevat Çelik, zorlu kış şartlarına rağmen hayvancılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çelik, “Bütün köy halkı olarak hayvancılık yapıyoruz. Sizlerde görüyorsunuz ne kadar zorlu şartlarda bu işi yapıyoruz. Yazın dağlardan topladığımız meşe ağacı ve yapraklarını köyün yakınlarına getirip istifliyoruz. Kışın yağan metrelerce karın altından bu meşe ağaçlarını ve yapraklarını sırtımızda metrelerce taşıyıp karda hayvanlarımıza yediriyoruz. Meşe ağacının yapraklarını hayvanlara yediriyoruz. Odununu da evimizde sobada yakıp ısınıyoruz” dedi.
Bir diğer besici Emrullah Kutlu ise kış mevsiminin çok zor geçtiğini belirterek, “Keçi ve koyunlarımızı yazın dağdan getirdiğimiz meşe yaprağıyla besliyoruz. Kışın zorluklarına rağmen bu işi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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