HABER

Bitlis’te zorlu besicilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis’in köylerindeki besiciler, geçim kaynakları olan hayvancılığı metrelerce kara rağmen yapmaya çalışıyor.Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyünde yaşayan besiciler, yazın dağlardan topladıkları meşe yapraklarıyla hayvanlarını besliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis’in köylerindeki besiciler, geçim kaynakları olan hayvancılığı metrelerce kara rağmen yapmaya çalışıyor.
Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyünde yaşayan besiciler, yazın dağlardan topladıkları meşe yapraklarıyla hayvanlarını besliyor. Köylüler, imece usulü ile yazın dağlardan topladıkları meşe yapraklarını köye yakın bir alanda istifleyerek, kışın ise sırtlarında metrelerce taşıyarak karın üzerinde keçi ve koyunlarına yediriyorlar. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten besicilerden Cevat Çelik, zorlu kış şartlarına rağmen hayvancılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çelik, “Bütün köy halkı olarak hayvancılık yapıyoruz. Sizlerde görüyorsunuz ne kadar zorlu şartlarda bu işi yapıyoruz. Yazın dağlardan topladığımız meşe ağacı ve yapraklarını köyün yakınlarına getirip istifliyoruz. Kışın yağan metrelerce karın altından bu meşe ağaçlarını ve yapraklarını sırtımızda metrelerce taşıyıp karda hayvanlarımıza yediriyoruz. Meşe ağacının yapraklarını hayvanlara yediriyoruz. Odununu da evimizde sobada yakıp ısınıyoruz” dedi.
Bir diğer besici Emrullah Kutlu ise kış mevsiminin çok zor geçtiğini belirterek, “Keçi ve koyunlarımızı yazın dağdan getirdiğimiz meşe yaprağıyla besliyoruz. Kışın zorluklarına rağmen bu işi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bitlis’te zorlu besicilik

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.