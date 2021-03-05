Bitlis'teki helikopter kazası ile ilgili incelemeler sürüyor

Helikopterin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Tatvan'da düşen helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Kazada yaşamını yitirenlere otopsi yapılmasının ardından, naaşlarının Elazığ'a gönderileceği belirtildi.

Bakan Akar, kazanın "ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin" değerlendirildiğini söyledi.Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde yaralanan bir askerin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 11'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne giden ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek için Perşembe saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti. Bunun üzerine İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarla Tatvan'a 10 kilometre mesafedeki Çekmece köyü yakınlarında helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Kazada yaşamını yitirenler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitirenler için Twitter üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.