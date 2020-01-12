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  4. Bitlis’teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Bitlis’teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Bitlis’te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.
Didebanspor Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlak suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.
Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple kayak merkezine geldiklerini belirterek, "El Aman hanı kayak merkezine geldik. Bugün doğunun en çok kar alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek" dedi.
Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise 21 aydır Bitlis’te görev yaptığını ifade ederek, "Bitlis’te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva Kayak Merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum. Burada kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım. Yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum" dedi.

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