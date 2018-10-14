Bitlis'teki köyde 1 günlük sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, eğitim- öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizan'a bağlı Doyumlu köyünde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı Doyumlu Köyü/Mezraları'nda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...
Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!
MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum