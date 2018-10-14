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Bitlis'teki köyde 1 günlük sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, eğitim- öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, eğitim- öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizan'a bağlı Doyumlu köyünde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı Doyumlu Köyü/Mezraları'nda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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