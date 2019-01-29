Bitlis'teki Nazik Gölü dondu

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. Yaklaşık 40 kilometrekarelik alanı kaplayan gölün yüzeyi buzla kaplanırken, balıkçı tekneleri de buz tuttu.

Bölgede etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Ahlat ilçesi Dilburnu Köyü'nde bulunan Nazik Gölü dondu. 40 kilometrelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle buzla kaplanan göldeki tekneler de buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede balıkçılar, buz tutan teknelerini çıkarmak için mücadele veriyor. Çocuklar ise gölün donan yüzeyinde futbol oynuyor. Bazı balıkçıların buzları kırararak balık avladığı gölün Aralık ayı sonunda donmaya başladığını söyleyen Mehmet Uğur, "Balıkçılık yaptığımız göl, üç ay boyunca buzla kaplanıyor. Buzun her zaman kırılma riski var. Ancak, bu bölgede yaşayan köylüler bu konuda tecrübeli. Balıkçılık yapıyoruz.Donan gölde çocuklarımız da zaman zaman futbol oynuyor. Bölgede 40’a yakın balıkçı var. Kış aylarıyla birlikte teknelerimiz buz tabakaları arasında kalıyor" dedi.

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