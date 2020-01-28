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Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Geçen hafta kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ahlat'ta Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu. Balıkçı tekneleri buzla kaplanan gölde mahsur kaldı. Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar buz üstünde kayarak eğlendi.

Dilburnu köyü sakinlerinden Ahmet Canbay, balık avlamak için buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.

Canbay, "Bu yıl gölün yüzeyi biraz geç dondu. Şu anda 15-20 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Buzun kalınlığı en az yarım metre olunca balık avlıyoruz. Göl üzerindeki buzları kırarak buradan çıkan su ile hayvanlarımızın su içmesini sağlıyoruz. Göl 2,5-3 ay böyle kalıyor." diye konuştu.

Çocuklar ise buz tutan göl üzerinde çeşitli oyunlar oynayıp kayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Don Nazik Gölü soğuk

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