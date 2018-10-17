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Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

Mutki ve Güroymak ilçelerinin bazı mahalle, köy ve mezralarında saat 19.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı bazı köy, mahalle ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, iki ilçenin bazı mahalle, köy ve mezralarında, 28 Temmuz'da her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 16 Ekim'de saat 23.59'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutki ilçesi sınırlarındaki Kavakbaşı Beldesi Çimenli Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Varan ile Ardıç mezraları, Kavakbaşı Beldesi Yüksekova Mahallesi (Yaşlıca), Kapaklı, Küllüce, Kayabaşı, Koyunlu, Alıcık ve Çitliyol köyleri ile Çevreli mezrası (Kalerabat), Güroymak'ta ise Saklı ve Çallı köyleri ile Işıklı mezrası bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 16 Ekim'de saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

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