HABER

Bitlis'teki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:49 | Son Güncelleme

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehadet haberi ailesine verildi

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı 48 yaşındaki Binbaşı Zafer Akkuş'un, Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan baba Rüştü ve anne Saniye Akkuş'a, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri personel tarafından verildi.

Şehit Akkuş'un babaevine ve mahalledeki camiye Türk bayrakları asıldı.

Binbaşı Zafer Akkuş için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yasemin Akkuş ile evli olan şehit Akkuş'un, 22 yaşında Büşra isminde bir kızının olduğu öğrenildi.

Şehit Akkuş'un naaşı, yarın Armutlu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki mezarlıkta defnedilecek.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Samsun'a şehit ateşi düştü (2)Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binbaşı Zafer Akkuş Bitlis Samsun şehit

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.