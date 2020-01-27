HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis'ten Elazığ'a yardım

Bitlis'ten Elazığ'a yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ?da meydana gelen 6,8?lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.

ELAZIĞ?da meydana gelen 6,8?lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de, Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan vatandaşlarda, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini belediye ekipleri paketleyip, kamyona yükledi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, toplanan yardım kolilerini kamyona yükleyerek, Elazığ?a gönderdiklerini söyledi.
Elazığ'da meydana gelen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Arslan, Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis?te destek verdi. Bizim topladığımız bu malzemeler bazı tedarik edilemeyen malzemelerin yüzünden bugüne kaldı. Bugün bu malzemeleri kamyona yükleyip gönderiyoruz. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis?i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah?tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis?in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulundu. Gerek AFAD?a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunulduMahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

Samsun'da parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

Parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.