Bitlis’ten Türkiye’ye örnek olacak davranış

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından başlatılan ve Halk Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği ‘Bir Sevgi Bir İlmek Projesi’ tüm Türkiye’ye örnek olacak.

’Bir Sevgi Bir İlmek’ projesi kapsamında kurulan atölyede, plastik oyuncaklarla oynayamayan lösemili çocuklar için organik iplerden oyuncaklar üretiliyor. Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) kurulan atölyedeki kursiyerler ise doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, ev hanımı, hemşire ve öğrencilerden oluşurken, kursiyerler arasında erkek öğrenci bile var. Öncülüğünü BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun’un yaptığı kursta usta öğretici olarak ise Şazime Hancı görev yapıyor. Burada kursiyerler tarafından organik iplerle oyuncaklar, ilk etapta çevre illerdeki hastanelerde tedavi gören lösemili çocuklara hediye edilmesi hedefleniyor. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’da atölyeyi sık sık ziyaret ederek kursiyerlerin bir eksiklerinin olup olmadığını soruyor. Burada gazetecilere açıklama yapan Rektör Yardım, “Üniversiteler sadece bir eğitim kurumu değil sosyal hayatında içinde bulunması gereken kurumlardır” dedi.

Rektör Yardım, “Bundan bir müddet önce öğrenci topluluklarımız lösemili çocuklar için donör kampanyası başlatmışlardı. Bu kampanyamız hale devam etmektedir. Ama bu sefer Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Esra hocamız liderliğinde ‘Bir İlmek Bir Sevgi’ projesi gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok önemli bir projeydi. Bu projede Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de destek verdi. Bu proje kapsamında lösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyoruz. Bilindiği üzere onlar sadece bu tip oyuncaklarla oynayabiliyorlar. Onların bu oyuncaklarla oynadıklarını görmek bizleri oldukça mutlu edecektir. İnanıyorum bu oyuncaklar üretildikten sonra hep beraber götürüp kendilerine hediye etmek şansına da sahip olacağız. Bu kampanya tamamen bir farkındalık oluşturma adına yapıldı. Gördüğümüz kadarıyla yeterince bir farkındalık da oluşturdu. Uluslararası bir yayıncı firması bizi arayarak bu konu hakkında belgesel çekimi için izin istedi. İnşallah bu izni de gerçekleştireceğiz. Tabi bununla sınırla kalmayacağız. Bizim inancımız şu, üniversiteler sadece bir eğitim merkez değil. Bulundukları topluma ülkeye bu şekilde sosyal katkılarda sağlamak zorundadır. Biz buna inanarak yola çıktık. Böylede devam edeceğiz” şeklinde konuştu.