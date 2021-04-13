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  4. Bitmeyen kavga! 'Gökçe Kırgız' ismi için 250 bin TL'lik dava

Bitmeyen kavga! 'Gökçe Kırgız' ismi için 250 bin TL'lik dava

13.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e başkasının ismini ve eserini kullandığı iddiasıyla bin lira maddi ve 250 bin lira da manevi tazminat davası açıldı. Dava tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Bitmeyen kavga! 'Gökçe Kırgız' ismi için 250 bin TL'lik dava

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Davacı Gökçe Kırgız ve taraf avukatları katıldı. Davacı Gökçe Kırgız'ın avukatı "Davaya konu olan 'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkıyı 2006 - 2007 yılında benim müvekkilim seslendirdiği halde o zamanlar yaşı küçük olduğu için marka patentine başvurmamıştır. Davalının gerçek isim Merve Doğan olduğu halde müvekkilimin ismini kullanarak piyasada yer etti. Daha sonra da ismini değiştirerek müvekkilime ait olan Gökçe Kırgız ismini aldı. Müvekkilim adını kullanarak itibar kaybı yaşatmıştır" diyerek davanın kabul edilmesini talep etti.

"SÖZ VE MÜZİK MÜVEKKİLİME AİTTİR"

Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak müvekkilime aittir. Müvekkilim 2007 yılında seslendirdiği eserle başarı yakalamıştır. Ayrıca müvekkilim evlenmiş ve adı Gökçe Kırgız Taner olmuştur" diyerek davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

UZLAŞMAK İSTEMEDİLER

Taraflar uzlaşmayı kabul etmediklerini belirterek, bir sonraki duruşmada tanıklarının dinlenmesini istedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davacı Gökçe Kırgız mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyen ben olmama rağmen Merve Doğan eseri kendisine aitmiş gibi gösterdi ve Gökçe Kırgız ismimi sahne adı olarak kullanıp ün kazandı. Daha sonra Hukuk Mahkemesi'ne isim değişikliği için başvuru yapan Merve Doğan, benim ismimi aldı ve hem işimi hem de söz konusu eseri noter onayıyla kendisine ait olarak tescillendi" ifadelerine yer verildi. İsmin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirten Gökçe Kırgız, Gökçe Kırgız Taner'e maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Kırgız
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