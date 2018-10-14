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Bitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

BURSA'da, İstanbul Caddesi'nde projelendirilen Kent Meydanı- Terminal T2 tramvay hattındaki üst geçidin bitmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden inşaatta, yolun karşısına geçişi de sağlayacak olan üst geçitli durakların tamamlanmaması nedeniyle yayalar, inşaat alanına açılan yaya geçidinden yolun karşısına geçebiliyor.

Bitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, İstanbul Caddesi'nde projelendirilen Kent Meydanı- Terminal T2 tramvay hattındaki üst geçidin bitmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden inşaatta, yolun karşısına geçişi de sağlayacak olan üst geçitli durakların tamamlanmaması nedeniyle yayalar, inşaat alanına açılan yaya geçidinden yolun karşısına geçebiliyor.
Bursa Kent Meydanı ile Terminal arasında ulaşımı sağlayacak olan ve 1 Ocak 2016'da temeli atılan proje, aradan geçen 2 yıl 10 aylık süreye rağmen tamamlanamadı. Normal şartlarda 2018 yılının Temmuz ayında bitmesi gereken 133 milyon lira ihale bedelli projenin tamamlanmaması, bu nedenle üst geçitlerin de kullanılamaması, tepkilere neden oluyor. Toplam uzunluğu 8,1 kilometre olan hattaki üst geçitli durakların tamamlanmaması üzerine şantiye alanından açılan yollardan geçiş yapanlar, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle bu duruma tepki gösterdi.
'ÖLENLER OLDU'
Proje boyunca açılan geçici yaya geçitlerinden geçmek isteyen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yetersiz uyarı levhaları yüzünden pek çok trafik kazasının yaşandığını belirten Tamer Oral, zaman zaman polis ekiplerinin riskli bölgelerde nöbet tuttuğunu, ancak bunun bir çözüm olmadığını söyledi. Oral, "Üst geçitler kapalı olduğu için birçok trafik lambası konulmuş. Sürekli trafik de sıkışıyor. Bundan çok şikayetçiyiz. Büyükşehir Belediyesine elektronik posta da attım, ama cevap veren olmadı. Bir an önce mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ölümlü kazaların önüne geçmenin en kolay yolu üst geçitli durakları bir an önce açmak. Belki tramvay faaliyete girmedi, ama ilgili güvenlik önlemleri alınarak üst geçitlerin sadece yaya geçidi kısmı açılabilir. Böyle bir iyileştirme yapılırsa hem olası can kaybının önüne geçilir, hem de trafik rahatlar diye düşünüyorum" dedi.
'İLKEL BİR VAZİYET'
Üst geçitlerin kullanılamamasından rahatsız olan Süleyman Tarakçı ise "Yaklaşık 1,5 yıldır üst geçit inşaatı devam ediyor. Bir an önce açılması vatandaşın güvenliği açısından oldukça önem taşıyor. Oldukça hızlı akan anayol kesilerek trafik lambaları konulmuş. Böyle bir durumda karşıya geçiyoruz. Bizler için çok tehlikeli. Bu üst geçidin bir an önce tamamlanıp vatandaşın hizmetine açılmasını bekliyoruz" dedi.
'TAMAMLANACAK'
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili olarak yayaların güvenli bir şekilde caddenin karşısına geçmeleri için belirli noktalara bas-geç sinyalizasyon sistemi yerleştirildiğini, raylı sistem hattı üzerinde yer alan 9 yaya üstgeçidinin devam eden proje kapsamında zaman içerisinde tamamlanacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttıBitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttıBitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttıBitmeyen projedeki üst geçitler açılamadı, tehlikeli geçişe tepkiler arttı

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