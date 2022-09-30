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"Bitmez, bitemez" deniyordu, bitti! Google Stadia'nın sonu geldi

30.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, kapatılmayacak denilen, diğer firmaların da bu alana girmesiyle "Stadia bitmez, bitemez" yorumu yapılan bulut oyun hizmeti Google Stadia'yı kapatma kararı aldı. Stadia'nın 18 Ocak 2023'ten sonra fişi çekilecek. Kullanıcılara iade yapılacak. Birçok ülkede faaliyet gösteren oyun hizmeti, Türkiye’ye ise resmi olarak gelmemişti.

"Bitmez, bitemez" deniyordu, bitti! Google Stadia'nın sonu geldi

Google Stadia'nın kapatılmayacağına yönelik açıklamalar yapılıyordu ancak maalesef beklenen oldu. Google'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ve gelecek döneme damgasını vuracak bulut oyun sektörüne erkenden giriş yaparak avantaj yakaladığı hizmeti Google Stadia'nın artık sonu geldi. Hakkında "Bitmez, bitemez" yorumları yapılan Stadia kapanıyor.

GOOGLE STADIA'NIN FİŞİ ÇEKİLİYOR

The Verge'ün haberine göre Google Stadia 18 Ocak 2023'e kadar oyuncular için açık olacak. Google, Google Store üzerinden satın alınan tüm Stadia donanımlarının yanı sıra Stadia mağazasından satın alınan tüm oyunlar ve eklentiler için kullanıcılarına geri ödeme yapacak. Google'ın geri ödemeleri ocak ortasında tamamlamayı beklediği belirtildi.

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren Google Stadia, Türkiye’ye ise resmi olarak henüz gelmemişti.

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GOOGLE KAPATILMADIĞI KONUSUNDA ISRAR ETMİŞTİ

Geçen yıl, platforma çıkan oyunların sayısında yaşanan yavaşlık ve şirketin kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapatması Google Stadia'nın kapanacağına dair söylentilerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Google ise bu söylentiler bu yıl tekrar ortaya çıktığında, Stadia'nın kapatılmadığı konusunda ısrar etmiş ve bir tweet atarak "Platforma her zaman daha fazla oyun getirmek için çalıştığımızdan emin olabilirsiniz" demişti.

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Google bulut oyunu google stadia
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