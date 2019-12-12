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Bitter Dergi, Macaristan’dan sonra Avusturya’ya açılıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye’de sosyal ve cemiyet hayatının dergilerinden Bitter, Macaristan’dan sonra Avusturya’da yayınlanmaya başlıyor.All-In Media Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yüksel 10 yıldır Türkiye’de sosyal ve cemiyet hayatının dergisi olan Bitter dergisini Macaristan’dan sonra Avusturya’da yayınlamaya başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye’de sosyal ve cemiyet hayatının dergilerinden Bitter, Macaristan’dan sonra Avusturya’da yayınlanmaya başlıyor.

All-In Media Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yüksel 10 yıldır Türkiye’de sosyal ve cemiyet hayatının dergisi olan Bitter dergisini Macaristan’dan sonra Avusturya’da yayınlamaya başlayacaklarını açıkladı. Yüksel, Avusturya için cazip yatırım imkanlarına sahip bir ülke olduğunu bu vesileyle Bitter dergisi olarak yaptıkları yoğun araştırmalar neticesinde yaşam standartlarının yüksekliği ile beraber aristokrasi, cemiyet ve sanat hayatının çok hareketli olduğunu belirtti.

"Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Dubai’de yer alması için çalışmaların devam ediyor"
2011 yılında iş ve cemiyet hayatına yönelik yayın hayatına başladığını dile getiren Yüksel, Ağustos 2018’de Avrupa’ya Bitter Macaristan edisyonu ile ’merhaba’ dediklerini belirtti. Yayınladıkları her ülkede A+ ve AB kesimine hitap ettiklerini ve kaliteli, lüks odaklı, sosyal yaşama yön verdiklerini belirten Yüksel, özgün keyifler oluşturan ve trend belirleyen Bitter Dergi’nin çok yakında Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Dubai’de yer alması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Yüksel, "Çok büyük heyecan ile Bitter Dergi’yi Macaristan’da yayınlamaya başladık. Macarlar tarzımızı ve kalitemizi çok sevdi. Avusturya’da yaptığımız görüşmeler sonrasında 2020 yılı itibariyle yayınlanmış olacağız. Bitter, 2020 yılında dünyaya açılmaya devam edecek. Bu yıl içerisinde Bitter Dergi’yi Çek Cumhuriyeti ve İspanya’ya taşımak istiyoruz. Bitter Dergi, tıpkı Türkiye ve Macaristan’da olduğu gibi global dünyada da kendi sektörünün öne çıkan aktörü olacak." dedi.
Bitter Dergi, yayıncılık dışında bulunduğu ülkelerde ’Bitter Events’ adı altında görkemli konsept davetlere de ev sahipliği yapıyor. Bitter Dergisi, orta vadede 8 ülkede yayınlanması planlanıyor.

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