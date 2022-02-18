Bitti bitiyor derken aslında her şey yeni başlıyormuş! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

Koronavirüs yüzünden 5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Covid-19 varyantı Omicron ile bulaşma hızı kat kat artan virüs bulaşmaya ve can almaya devam ediyor. Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir haber geldi. Araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni koronavirüs keşfetti.

İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANABİLİR

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor. Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİR

Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.

Institut Pasteur'daki patojen keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit, yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.

