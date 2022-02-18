HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bitti bitiyor derken aslında her şey yeni başlıyormuş! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

Bitti bitiyor derken aslında her şey yeni başlıyormuş! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

18.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yılı aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) yüzünden herkesin hayatı değişti. Başladığı günden beri çeşitli varyantlara evrilerek bulaşma hızı artan Covid-19'un biteceğine dair umutlar bir kez daha suya düştü. Bilim insanları, yarasalarda üç yeni koronavirüs tespit etti. Araştırmacılar söz konusu koronavirüslerin insan sağlığına zarar verme potansiyelinde olduğunu ancak kesin bir sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

Bitti bitiyor derken aslında her şey yeni başlıyormuş! Yarasalarda üç yeni koronavirüs bulundu

Koronavirüs yüzünden 5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Covid-19 varyantı Omicron ile bulaşma hızı kat kat artan virüs bulaşmaya ve can almaya devam ediyor. Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir haber geldi. Araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni koronavirüs keşfetti.

İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANABİLİR

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor. Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİR

Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.

1041647141_0_183_1294_915_600x0_80_0_0_fd1db14c795ee7dc78efd0e09623da70

Institut Pasteur'daki patojen keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit, yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adım adım felakete sürükleniyoruz! Koronavirüsten daha ölümcülAdım adım felakete sürükleniyoruz! Koronavirüsten daha ölümcül
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın şarkısı Geççek Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Tarkan'ın şarkısı Geççek Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna iki ülkeyle ittifak kurdu

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna iki ülkeyle ittifak kurdu

Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...

Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...

Kayıp olarak aranıyordu! Çok acı haber günler sonra geldi

Kayıp olarak aranıyordu! Çok acı haber günler sonra geldi

İlginizi Çekebilir

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çok kötü haber: Üç yeni virüs bulundu

Çok kötü haber: Üç yeni virüs bulundu

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.