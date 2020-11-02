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Biva Tower’dan deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Biva A.Ş.

Biva A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Vahap Yılmaz, deprem sırasında bir çalışanın paniğe kapılması sonucu yaşanan iş kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı son derece üzüntülü olduklarını belirtti. Ayrıca, medyada yer alan bazı yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
30 Ekim günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Biva Tower’da çalışan bir işçi, paniğe kapılarak düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower’in kuzey aksında yaşanan olayla ilgili, savcılıkta ekip arkadaşının verdiği ifadeye göre, çelik konstrüksiyon firmasının bir çalışanının, 6,6 şiddetinde oluşan deprem esnasında kule vincinin sarsıntısından dolayı panik yaptığı, iki ayrı emniyet halatını sökerek içinde bulunduğu sepetin emniyet kilidini açıp kirişe atlamak istediği belirtildi. Bu esnada çalışanın düşerek hayatını kaybettiği dile getirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vahap Yılmaz, “Deprem esnasında oluşan ve çalışanın paniği nedeniyle yaşanan bu vefat ile ilgili son derece üzüntülüyüz. Firmamız ve çelik yapı taahhüdünü yapan firma gerekli tüm yasal tedbirleri harfiyen uygulamasına rağmen yaşananlar hepimizi sarstı” dedi.

Deprem sırasında düşen parça
Deprem sırasında binanın güney aksında montajına başlanan bir çelik kirişin de sarsıntıyla aşağıya düştüğünü bildiren Yılmaz, “Medyada yapılan haberlerin aksine montajı yapılmamış bir parça, binanın güney aksında montaj esnasında yine firmamıza ait bir aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açmıştır. İddia edildiği gibi binadan kopmamıştır. Bunun dışında depremde kule inşaatımızda herhangi bir hasar oluşmamıştır. İnşaatımız programa göre devam etmektedir” dedi.

Kentsel dönüşümde İzmir öncüsü
Kentsel dönüşüm sürecini İzmir’e ilk kez getiren ve öncülük eden inşaat firması olduklarını dile getiren Yılmaz, Biva olarak geçtiğimiz yıllarda onlarca yıkılma tehlikesi olan binayı yeniden inşa ettik. Medyada kentsel dönüşüm, deprem ve bina güvenliği konusunda yıllarca pek çok konuya dikkat çektik. Halkımızı bu konuda bilgilendirmeyi görev bildik. Güvenli binalar ve güvenli yaşam bizim son 10 yıldır önceliğimizdir. Avrupa’nın depreme dayanıklı en yüksek yapısal çelik kulesini inşa ederek bu misyonumuzu devam ettiriyoruz.

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