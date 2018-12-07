Biyo-hackerlar: Parmağıyla uzaktan kapı açan, göğsündeki pusulayla yön bulan insanlar

Dünyada hem bedenlerinin hem de beyinlerinin daha iyi çalıştığını öne sürerek, vücutlarına çip, mıknatıs özelliği olan metal parça ve implant gibi çeşitli donanımlar taktıran insanlar var. Bu nispeten yeni akıma "biyo-hacking", bunu yapan kişilere de "biyo-hacker" adı veriliyor.

BBC'de yayınlanan Victoria Derbyshire programı, vücutlarına çeşitli donanımlar takan, çok sert rejimler uygulayan ve DNA'larını değiştirmeye çalışan biyo-hackerlarla ilgili bir haber dosyası yayımladı.

38 yaşındaki Liviu Babitz de BBC'ye öyküsünü anlatan biyo-hackerlardan biri.

Babitz, şu anda beş tane olarak kabul edilen duyulara yenilerini eklemek istiyor. Bunların başında da insanların da kuşlarla aynı navigasyon özelliklerine sahip olmasını sağlamak geliyor.

Elinizi Babitz'in göğsüne koyarsanız, yüzü her defasında kuzeye döndüğünde elinizin altında bir titreşim hissediyorsunuz.

Bunun nedeni Babitz'in göğsüne taktırdığı ve "Kuzey Duyusu" adını verdiği elektronik bir parça. Bu parçanın içinde pusula çipi ve Bluetooth bağlantı özelliği yer alıyor. Piercing gibi, iki titanyum çubukla birlikte deriye tutuşturulmuş.