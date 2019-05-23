"Biyoçeşitlilik için üretici ve devlet birlikte çalışmalı"

MELİKE KINACI - BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Ormancılık Programı Sorumlusu Peter Pechacek, sürdürülebilir tarım, sağlıklı çevre ve nesiller için biyoçeşitliliğin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Biyoçeşitliliğe ilişkin konuları planlama aşamalarına entegre etmek, biyoçeşitliliği koruma açısından önemlidir. Bu bağlamda hem üreticiler hem de devlet beraber çalışmalıdır ve aynı fikre sahip olmalıdır." dedi.

Pechacek, saha çalışmaları için geldiği Konya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyoçeşitliliğin canlılar arasındaki farklılıkları, çeşitliliği ve birbirleriyle olan ilişkileri ifade ettiğini, yaşam için uygun şartların oluştuğu alanlar ile canlılar arasındaki ilişkiyi ve zenginliği temel aldığını söyledi.

Konya Kapalı Havzası'nın Anadolu'nun en kurak bölgelerinden biri olduğunu belirten Pechacek, "Dolayısıyla tarımda kullanılacak su konusunda ciddi sıkıntılar yaşanan bir bölge. Aynı zamanda bu bölgedeki yaban hayatının, bitki hayatının tarımsal üretime belli başlı katkıları olduğu açıktır. Dolayısıyla bu çeşitliliği, yaban hayatını ya da bitki hayatını koruyabilmek için belli adımlar atmamız gerekiyor ki Konya Kapalı Havzası'nda bu biyoçeşitlilik devam etsin ve korunsun." diye konuştu.