Biyografi: Taliban kurucusu Molla Ömer ABD üssü yakınlarında yaşadı

İddianın sahibi ise Taliban mensupları ile beş yıl boyunca görüşen Hollandalı bir gazeteci.Taliban'ın tek gözlü kurucusu ve yıllarca liderliğini yapan Molla Ömer'in, sanılanın aksine ölene kadar Pakistan'da değil, Afganistan'da bir ABD askeri üssünün yaklaşık beş kilometre yakınında yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Afganistan'ı 1996 ile 2001 yılları arasında yöneten grubun mensupları ile beş yıl boyunca görüşen Hollandalı gazeteci Bette Dam'ın Düşmanı Aramak isimli kitabında öne sürülen iddiaya göre Molla Ömer Zabul vilayetinde yaşadı.

Geçen ay Hollandaca olarak yayınlanan ve yakında İngilizce çevirisi piyasa sürülecek olan kitaptan kısa bir alıntıya göre ABD'nin 2001 yılında Afganistan'a müdahalesi sonrası Ömer bir daha Pakistan'a ayak basmadı.

Bin Ladin'e kucak açmıştı

Taliban'ın, New York ve Washington'daki 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı Usame Bin Ladin'e kucak açmasından dolayı ABD tarafından Afganistan'a yapılan müdahale grubun ülke üzerindeki kontrolünü sona erdirmişti.