Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar: Hemen harekete geçin!

Sağlıklı bir kalp için yeme içme tercihleriniz çok önemli. Baş döndüren lezzetlerine rağmen birçok yiyeceği tamamen hayatınızdan çıkaramıyorsanız bile sınırlama getirmelisiniz. İşte uzmanların ısrarla tüketmeyin dediği yiyecekler...

Pek çok insan, ekmek ve unlu mamullerin diyetlerimizde sodyumun en büyük katkılarından bazıları olduğunu öğrenince şaşırır. Yüksek sodyum tüketimi, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörü olan kan basıncını yükseltebilir. Örneğin; sade bir simit, Amerikan Kalp Derneği’nin çoğu yetişkin için günde önerdiği miktarın yaklaşık üçte biri olan 500 miligram sodyum içerebilir. Ekmeğin içindeki rafine unlar da kan şekerimizin yükselmesine neden olabilir.

MARGARİN

Çok fazla tereyağı kalbiniz için sağlıklı değildir, ancak margarin gibi alternatifler her zaman daha iyi değildir. FDA, 2015′te kısmen hidrojene yağları yasaklamadan önce margarinde “kötü” kolesterolü yükselten ve “iyi” kolesterolü düşüren daha fazla trans yağ vardı. Piyasadaki çoğu, kolesterolünüzü yükseltebilecek yüksek miktarda doymuş yağ içeren palm yağı ile yapılır. Zeytinyağı veya keten yağından yapılan margarin daha iyi seçimlerdir. Zeytinyağı sadece az miktarda doymuş yağ içerir ve trans yağ içermez.

YAĞSIZ SÜT

Süt yağı içeren süt ve süt ürünleri, doymuş yağ asitlerinin başlıca kaynaklarıdır. Ve yağsız süt daha iyi bir seçenek olsa da son zamanlarda yapılan çalışmalar badem, kaju ve macadamia fıstığı sütleri, soya ve keten sütleri gibi kalp-sağlıklı doymamış yağlarda daha yüksektir. İyi bir kalsiyum kaynağı olduğu için süt içiyorsanız, kalsiyumun birçok farklı gıdada bulunabileceğini bilin. Badem, brokoli, lahana, portakal, fasulye, edamame, incir ve konserve somon, diyetinize daha fazla kalsiyum ekleyerek sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

DİYET İÇECEKLER

Şeker içermeyebilir, ancak diyet kola yine de biyokimyanızı bozabilir. Son araştırmalar, diyet gazozda bulunan yapay tatlandırıcıların, bağırsaklarımızda obezite ve diyabete karşı koruma sağlayan önemli proteinlerin üretimini etkileyebileceğini ortaya koydu. Serinletici içecek seçenekleri için, iltihaplanma ve hücre hasarına karşı savaşmaya yardımcı olan sağlıklı bileşiklerle dolu bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Siyah ve yeşil çay, daha düşük kalp krizi ve felç riski ile ilişkilendirilmiştir.



