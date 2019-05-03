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Biyolojik çeşitlilik bakımından "Badavut"un önemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, kumul ve deniz ekosistemi, üstün bir peyzaj değeri sunarken, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemli yer tutuyor - Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre, Badavut mevkisi doğal sit alanındaki 6 tür, "kritik" olarak değerlendirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, kumul ve deniz ekosistemi, üstün bir peyzaj değeri sunarken, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemli görülüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü kararda, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesi, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Badavut mevkisi doğal sit alanındaki 6 tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "kritik" olarak değerlendirildi.

Bölgenin, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere, jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemli olduğuna karar verildi.

Kumul ve deniz ekosistemi, üstün bir peyzaj değeri sunan bölgenin, ekosisteme sunduğu hizmetler, barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında Bakanlıkça yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışmalar ışığında koruma potansiyeli ve bölgenin hassasiyeti de dikkate alındığında, alanın "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

- Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Badavut, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oluyor.

Ayvalık'ın gizli cennetlerinden biri olan Badavut mevkisi, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Badavut plajı ise granit, altın renkli incecik kumları ile güneşlenmek, serin suları da deniz tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.

Sonbahar döneminde kuş gözlemcilerinin akın ettiği Badavut bölgesi, rüzgarın dalgalarla şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra kalabalıktan uzak denize girmek isteyenlerin de tercih ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

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Ayvalık Badavut Biyolojik çeşitlilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

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