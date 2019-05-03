Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, kumul ve deniz ekosistemi, üstün bir peyzaj değeri sunarken, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemli görülüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü kararda, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesi, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Badavut mevkisi doğal sit alanındaki 6 tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "kritik" olarak değerlendirildi.

Bölgenin, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere, jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemli olduğuna karar verildi.

Kumul ve deniz ekosistemi, üstün bir peyzaj değeri sunan bölgenin, ekosisteme sunduğu hizmetler, barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında Bakanlıkça yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışmalar ışığında koruma potansiyeli ve bölgenin hassasiyeti de dikkate alındığında, alanın "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.