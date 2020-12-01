Biyolojinin en büyük gizemlerinden biri yapay zeka ile çözüldü

Yapay zeka artık her yerde. Bu, havada kalacak bir söz değil. Zira yapay zeka; endüstriden sağlığa, otomobilden gıdaya kadar birçok alanda kullanılmakta. Hatta koronavirüs aşısı çalışmalarında dahi yapay zekadan yardım alındığını daha önce görmüştük. Şimdi ise yapay zeka, bilim insanlarının yıllardır kafa yorduğu bir probleme el attı. Hem de bu problem, 50 yıldır cevabı tahmin edilemeyen bir problem.

YARIM YÜZYILLIK PROBLEMİ YAPAY ZEKA DEEPMİND YANITLADI

Bir proteinin nasıl benzersiz bir üç boyutlu şekle katlandığını öğrenmek için bilim insanları, yarım yüzyıldır uğraşıyor. BBC'nin haberine göre, bilim insanlarının bu uğraşına, Google'ın sahibi olduğu Londra merkezli yapay zeka laboratuvarı DeepMind son verdi. DeepMind, sorunu büyük ölçüde çözdü. Bir proteinin nasıl katlandığını anlamak normal bir şeymiş gibi gözükse de aslında insanlık için çok önemli bir gelişme.

YENİ İLAÇLAR GELİŞTİRİLEBİLİR

Protein şekillerinin daha iyi anlaşılması, hastalığı tedavi etmek için yeni ilaçların geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Zira bir proteinin 3 boyutlu yapısını bilmek, kanser, demans ve bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere insan hastalıklarının anlaşılmasında önemlidir. Üstelik DeepMind'in bu önemli ilerlemesinin birtakım hastalıklar için yapılan araştırmaları da hızlandırması öngörülüyor; Buna koronavirüs de dahil.

