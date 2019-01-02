"Biyomedikal, sağlık endüstrisinin lokomotifi olacak"

ABD'deki Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, gençlere, sağlık endüstrisinin lokomotifi biyomedikal mühendisliği alanında eğitim görmelerini tavsiye etti.

Dünyanın ilk biyomedikal mühendislerinden Onaral, Bilfen Çayyolu Lisesi Kariyer Günleri'nde lise öğrencilerine biyomedikal mühendisliği ve akademisyenlik üzerine seminer verdi.

Onaral, kadın akademisyen ve mühendis olarak işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ile kompleks sistem ağırlıklı bilgi mühendisliği üzerine yaptığı akademik çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

Dünya genelinde sağlık sorunlarının, tek bir meslek dalının çözemeyeceği kadar karmaşık yapıda olduğuna dikkati çeken Onaral, "Disiplinlerarası bir bilim dalı olan biyomedikal mühendisliği, çok daha önem kazanmaya başladı." dedi.

ABD ve dünyada ilk kez biyomedikal mühendislik bölümünde doktora yapanlar arasında yer aldığını belirten Onaral, akademik yaşamı boyunca, temel ve uygulamalı bilimleri ve mühendisliği, yaşam bilimleri ve tıp ile tümleştiren biyomedikal mühendisliğin, gençler arasında tercih edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.