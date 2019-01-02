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"Biyomedikal, sağlık endüstrisinin lokomotifi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

Biyomedikal mühendisliğinde dünyanın doktora derecesine sahip ilk akademisyenlerinden ABD'deki Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, bir araya geldiği lise öğrencilerine, bu alanda eğitim görmeleri tavsiyesinde bulundu - Prof. Dr. Banu Onaral: - "Biyomedikal mühendisliği, yeni endüstrinin temellerini atacak ve sağlık endüstrisinin lokomotif mesleği olacak"

ABD'deki Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, gençlere, sağlık endüstrisinin lokomotifi biyomedikal mühendisliği alanında eğitim görmelerini tavsiye etti.

Dünyanın ilk biyomedikal mühendislerinden Onaral, Bilfen Çayyolu Lisesi Kariyer Günleri'nde lise öğrencilerine biyomedikal mühendisliği ve akademisyenlik üzerine seminer verdi.

Onaral, kadın akademisyen ve mühendis olarak işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ile kompleks sistem ağırlıklı bilgi mühendisliği üzerine yaptığı akademik çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

Dünya genelinde sağlık sorunlarının, tek bir meslek dalının çözemeyeceği kadar karmaşık yapıda olduğuna dikkati çeken Onaral, "Disiplinlerarası bir bilim dalı olan biyomedikal mühendisliği, çok daha önem kazanmaya başladı." dedi.

ABD ve dünyada ilk kez biyomedikal mühendislik bölümünde doktora yapanlar arasında yer aldığını belirten Onaral, akademik yaşamı boyunca, temel ve uygulamalı bilimleri ve mühendisliği, yaşam bilimleri ve tıp ile tümleştiren biyomedikal mühendisliğin, gençler arasında tercih edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Onaral, biyomedikal mühendisliği üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biyomedikal mühendisliği, önemli sektörler arasına girdi ve gelecekte tümüyle sağlık sanayisinin temelini oluşturacak. Yeni nesil tıbbi cihazların geliştirilmesi ve yenilikçi sağlık çözümlerine dönüşmesinde biyomedikal mühendisliğinin önemi çok büyük. Bu konuda eksen, ABD ve Avrupa'nın ardından şimdilerde Çin, Singapur, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi doğu ülkelerine doğru kayıyor. Biyomedikal mühendisliği, yaratıcılık, yenileşim ve bütünleşmeyi içinde barındıran disiplinlerarası bir sistem."

- Biyomedikal mühendisliğine davet

Banu Onaral, biyomedikal mühendisliğinin yeni endüstrinin temellerini atacak bir meslek olduğunu belirterek, "Biyomedikal, sağlık endüstrisinin lokomotif mesleği olacak." dedi.

Onaral, tıp, mühendislik, genetik gibi alanlarda lisans eğitimi alanların da bu mesleğe yönelebileceğini vurgulayarak öğrencilere bu dalı tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Biyomedikal mühendisliğin, sağlık bilimleri, temel bilimler ve tıp alanlarını birleştirdiğini ifade eden Onaral, bu kapsamda biyomoleküler, biyokimya, biyomekanik, hücre mekaniği, elektronik ve iletişim, mikroelektromekanik, mikroakışkanlar, biyomalzeme, algılama ve görüntüleme, sinyal ve imge işlemciliği, elektronik, optik ve akustik, araç, aygıt, sistemler, taşınabilir teknolojiler, nanoteknoloji, sistem mühendisliği, endüstri mühendisliği, ürün ve üretim mühendisliği, kalite yönetimi dallarının bu mühendislikte birleştiğini söyledi.

Onaral, biyomedikal mühendisliğin biyoalgılama, görüntüleme, biyoinformatik, biyobilgi mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, doku tasarımı, biyoimalat, beyin mühendisliği, hedefli ilaç salma, biyonanoteknoloji, robotik cerrahi, uzaktan takip ve tedavi dallarında da yükselen bir değer olduğunu bildirdi.

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biyomedikal mühendisi Prof. Dr. Banu Onaral

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