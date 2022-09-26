Biyometrik fotoğraf çekilirken hangi renk giyilmeli? Biyometrik fotoğraf dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Biyometrik fotoğraflar, yeni tip kimlik kartlarında kullanılıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bazı kurallar belirlenmiştir ve bu kurallara uymak zorunludur. Bu fotoğraflarda kişinin yüz biyometresinin ölçülebilmelidir. Biyometrik fotoğraflar, normal vesikalık fotoğraflara göre farklılık gösterir. Biyometrik fotoğraflar belirli ölçülerde ve özelliklere sahip olması gerekir. Pasaport, vize ve sürücü belgesi gibi resmî belgeler için istenen biyometrik fotoğrafların standartlara uygun olmalıdır. Biyometrik fotoğrafta dikkat edilmesi gerekenler nelerdir
Biyometrik fotoğraf çekilirken önemli olan şey yüzün net bir şekilde tanımlanabilir olmasıdır. Bu nedenle biyometrik fotoğrafla ilgili herhangi bir kıyafet yönetmeliği yoktur. Biyometrik fotoğraf çekilirken giyilmesi gereken herhangi bir renk koşulu bulunmaz. Biyometrik fotoğraf çekilirken belirli bir renk giyilmesine gerek yoktur.
Biyometrik fotoğraf istenilen belgeye ya da başvurulacak yere göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple biyometrik fotoğrafı çektirmeden önce başvurulacak kurum ya da kuruluşa, istenecek resmî belge için gerekli koşulları incelemek gerekir. Ancak genel olarak biyometrik fotoğraflarda dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Biyometrik fotoğrafta dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
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