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Biyometrik fotoğraf çekilirken hangi renk giyilmeli? Biyometrik fotoğraf dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

26.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar yeni tip kullanılan kimlik kartları ile birlikte zorunlu hâle geldi. Artık birçok kurum ve kuruluşlar tarafından biyometrik fotoğraf talep ediliyor. Uluslararası evlilik cüzdanı, yeni kimlik kartları, pasaport, vize, ehliyet gibi belgelerde artık vesikalık değil biyometrik fotoğraflar kullanılıyor. Resmî belgelerin reddedilmemesi için biyometrik fotoğraf çekilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki, biyometrik fotoğraf çekilirken hangi renk giyilmeli?

Biyometrik fotoğraf çekilirken hangi renk giyilmeli? Biyometrik fotoğraf dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Biyometrik fotoğraflar, yeni tip kimlik kartlarında kullanılıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bazı kurallar belirlenmiştir ve bu kurallara uymak zorunludur. Bu fotoğraflarda kişinin yüz biyometresinin ölçülebilmelidir. Biyometrik fotoğraflar, normal vesikalık fotoğraflara göre farklılık gösterir. Biyometrik fotoğraflar belirli ölçülerde ve özelliklere sahip olması gerekir. Pasaport, vize ve sürücü belgesi gibi resmî belgeler için istenen biyometrik fotoğrafların standartlara uygun olmalıdır. Biyometrik fotoğrafta dikkat edilmesi gerekenler nelerdir

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Biyometrik fotoğraf çekilirken hangi renk giyilmeli?

Biyometrik fotoğraf çekilirken önemli olan şey yüzün net bir şekilde tanımlanabilir olmasıdır. Bu nedenle biyometrik fotoğrafla ilgili herhangi bir kıyafet yönetmeliği yoktur. Biyometrik fotoğraf çekilirken giyilmesi gereken herhangi bir renk koşulu bulunmaz. Biyometrik fotoğraf çekilirken belirli bir renk giyilmesine gerek yoktur.

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Biyometrik fotoğrafta dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Biyometrik fotoğraf istenilen belgeye ya da başvurulacak yere göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple biyometrik fotoğrafı çektirmeden önce başvurulacak kurum ya da kuruluşa, istenecek resmî belge için gerekli koşulları incelemek gerekir. Ancak genel olarak biyometrik fotoğraflarda dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Biyometrik fotoğrafta dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Biyometrik fotoğrafınız son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
  • Fotoğrafın arka fonu beyaz ve desensiz olmalıdır.
  • Biyometrik fotoğraf çekilirken gözler açık olmalıdır.
  • Biyometrik fotoğrafta saçlar geriye doğru olmalı ve yüzü hiçbir şekilde kapamamalıdır.
  • Başörtüsü kullanan kadınlarda başörtüsü yüzü kapatmamalı, saç çizgisinden çeneye kadar olan kısım gözükmelidir.
  • Biyometrik fotoğrafta dişler görünmemelidir. Ağız kapalı bir şekilde olmalıdır.
  • Herhangi bir mimik yapılmamalı ve gülümsenmemelidir.
  • Mecburi kullanılan numaralı gözlük hariç herhangi bir aksesuar veya nesne fotoğrafta bulunmamalıdır.
  • Yüzdeki leke veya izleri kapatacak makyaj uygulaması olmamalıdır. Özellikle pasaport ve vize için önemli bir konudur.
  • Çocukların biyometrik fotoğraflarında herhangi bir nesne ya da kişi olmamalıdır.
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