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Biyometrik fotoğraf geçerlilik süresi nedir? Biyometrik fotoğraf 6 ayı geçerse ne olur?

26.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar pasaport, vize, ehliyet, yeni tip kimlik kartlarında kullanılmaktadır. Resmî kurum ve kuruluşlarda istenilen belgelerde artık biyometrik fotoğraf kullanılıyor. Örneğin pasaport, vize başvuruları için gerekli olan belgeler arasında biyometrik fotoğrafta yer almaktadır. Biyometrik fotoğraflar belirli ölçüye ve özelliklere sahip fotoğraflardır. Ayrıca biyometrik fotoğrafların belirli bir kullanım süreleri vardır ve belli aralıklarla yenilenmelidir.

Biyometrik fotoğraf geçerlilik süresi nedir? Biyometrik fotoğraf 6 ayı geçerse ne olur?

Yüz biyometrisinin ölçülebildiği fotoğraflara biyometrik fotoğraf adı verilir. Biyometrik fotoğraf, yüksek kaliteye sahip ve belirli ölçülerde olan fotoğraflardır. Yeni tip çipli kartlarda yani ehliyet ve kimlik kartı gibi kartlarda kullanılan fotoğraflardır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından bazı standartlar belirlenmiştir. Biyometirk fotoğraflar normal vesikalık fotoğraflara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple biyometrik fotoğraflar belirli ölçülerde ve özelliklerde olmalıdır. Peki, biyometrik fotoğraf geçerlilik süresi ne kadardır?

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Biyometrik fotoğraf geçerlilik süresi nedir?

Biyometrik fotoğraflar yeni tip kimlik kartları ile birlikte kullanımı zorunlu hâle getirilmiştir. Kimlik kartı çıkartmak veya yenilemek için gerekli olan biyometrik fotoğraflar kişinin en son hâlini yansıtması gerekmektedir. Bu yüzden biyometrik fotoğraf geçerlilik süresi 6 aydır. Kişi, resmî belgeler için başvuru yaparken 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafını kullanması gerekir. Biyometrik fotoğrafın kullanılabilmesi için 6 aylık süreyi geçmemesi gerekir.

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Biyometrik fotoğraf 6 ayı geçerse ne olur?

Biyometrik fotoğraflar resmî kuruluşlara yapılan başvurularda ve resmî belgelerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu işlemler sırasında biyometrik fotoğraf kullanılması zorunlu hâle getirilmiştir. Biyometrik fotoğrafların bazı standartları vardır ve bu standarlar ICAO tafaından belirlenmiştir.

Biyometrik fotoğrafın geçerliliği 6 ayla sınırlıdır. Kişinin son 6 ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafının kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde kişinin resmî belgeler için başvurusu reddedilir. Bu sebeple kullanılacak fotoğrafın en son hâlinizi yansıtmalıdır. Eğer başvurunuz, biyometrik fotoğrafın 6 aydan önce çekildiği için reddedilirse hemen fotoğraf çektirebilirsiniz. Biyometrik fotoğrafı hemen hemen her fotoğrafçıda çektirmeniz mümkündür. Fotoğrafı teslim alma süreniz fotoğrafçının yoğunluğuna göre değişebilmekle beraber yaklaşık 15 dakika ile 4 saat arasında teslim alabilirsiniz.

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